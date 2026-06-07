Calcio | Rientro in vista per Gianfelice Mollo: "Infortunio alle spalle, al torneo di Albenga sto ritrovando le giuste sensazioni"

Il ritorno all’attività agonistica ufficiale è fissato per agosto, ma Gianfelice Mollo ha già iniziato a scaldare i motori in vista del rientro, prendendo parte al Quinto Trofeo Città di Albenga di calcio a 7.

Il difensore classe 1997 sta rifinendo gli ultimi dettagli prima della ripresa estiva, in attesa di definire i colori della maglia con cui affronterà la stagione 2026/2027.

“Lo scorso 14 marzo ho ripreso l’attività fisica per farmi trovare pronto in vista della preparazione. La cosa curiosa è che proprio la scorsa estate arrivarono diverse proposte interessanti, alle quali ho dovuto rinunciare a causa dell’infortunio.

Ora, fortunatamente, è tutto alle spalle e il ritorno in campo al Riva per il Trofeo Città di Albenga mi ha regalato davvero delle belle sensazioni.

Qualche primo sondaggio per i prossimi campionati è già arrivato. Come tutti, sto facendo le mie valutazioni, ma è chiaro che mi piacerebbe tornare a sentirmi protagonista in una realtà e in un ambiente importante.”