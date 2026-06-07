Calcio | Sport e sociale: siglato il Protocollo d'Intesa tra Anci Liguria e Lega Nazionale Dilettanti Liguria

Una nuova sinergia per mettere lo sport al centro del tessuto sociale ligure. È stato firmato la scorsa settimana a Genova, il Protocollo d'Intesa tra Anci Liguria e il Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti (LND), un accordo annuale che punta a rafforzare la collaborazione tra i Comuni del territorio e il mondo del calcio dilettantistico.

Il protocollo è stato siglato nel corso dell'Assemblea di Anci Liguria, tenutasi nella Sala del Consiglio metropolitano, alla presenza del Presidente di Anci Liguria, Pierluigi Peracchini, e del Presidente della LND Liguria, Giulio Ivaldi.





L'accordo, che non comporta oneri finanziari per le parti, mira ad avviare un programma di attività congiunte incentrate sul valore sociale dello sport.

L’intesa prevede la programmazione di attività sociali rivolte in modo particolare alle fasce d'età giovanili e alla promozione della pratica sportiva per le persone diversamente abili; l’organizzazione di attività formative e informative sul territorio per diffondere tra i Comuni le migliori pratiche (best practices) già realizzate nella gestione e nello sviluppo degli impianti sportivi; un lavoro di monitoraggio congiunto per individuare i nuovi bandi della programmazione comunitaria dedicati alla promozione dello sport, garantendone la massima diffusione a tutti i Comuni liguri affiliati.





Per rendere operative le linee guida dell'accordo, verrà istituito a breve un Gruppo di lavoro paritetico composto da rappresentanti di entrambe le istituzioni, che opereranno a titolo gratuito per coordinare i progetti sul territorio.

Tutte le iniziative e gli eventi che nasceranno da questa collaborazione beneficeranno della massima visibilità e divulgazione attraverso i canali ufficiali di informazione sia di Anci Liguria che della LND regionale.





"La firma di questo Protocollo rappresenta un passo fondamentale per rimettere lo sport al centro delle nostre comunità locali, come strumento di inclusione sociale, coesione e crescita per i nostri giovani – afferma il Presidente di Anci Liguria Pierluigi Peracchini –Grazie alla sinergia con la Lega Nazionale Dilettanti, sosterremo i Comuni non solo nella promozione della pratica sportiva per tutti, inclusi i ragazzi diversamente abili, ma anche nel miglioramento della gestione degli impianti sportivi sul territorio, intercettando insieme le migliori opportunità di finanziamento europee”.





“La sottoscrizione di questo Protocollo d’Intesa con Anci Liguria – commenta il Presidente Lega Nazionale Dilettanti Liguria Giulio Ivaldi – rappresenta un passaggio molto importante, perché traduce in un impegno concreto una visione che come Comitato Regionale portiamo avanti da tempo: rafforzare il legame tra il calcio dilettantistico, le istituzioni e il territorio. Per noi lo sport, e in particolare il calcio di base, non è soltanto attività agonistica, ma anche presidio educativo, strumento di inclusione e punto di riferimento quotidiano per migliaia di ragazzi, famiglie e comunità locali. Con questo accordo vogliamo creare le condizioni per una collaborazione stabile e utile, che possa aiutare i Comuni sia nella promozione dei valori sociali dello sport sia nella diffusione di buone pratiche legate all’impiantistica e alla crescita delle attività sul territorio. La Liguria ha bisogno di programmazione, ascolto e sinergie vere: questo Protocollo va esattamente in questa direzione e rappresenta, a nostro avviso, un segnale significativo per tutto il movimento”.