Calcio | Playoff Eccellenza: 180 minuti verso la Serie D, oggi il primo round tra Fezzanese e Lascaris

Quasi tutta la Liguria calcistica seguirà con particolare attenzione gli aggiornamenti che arriveranno oggi dal Levante ligure.
Come noto, un'eventuale promozione della Fezzanese in Serie D innescherebbe una serie di ripescaggi a catena, con ripercussioni su gran parte dei campionati dilettantistici regionali.
Il primo atto della sfida andrà in scena questo pomeriggio al "Ferdeghini" della Spezia (ore 16:30), mentre il ritorno è in programma tra una settimana sul campo di Pianezza, roccaforte del Lascaris.
Di seguito il quadro completo delle finali dei playoff nazionali:
Calcio Avola 1949 – Kamarat 1972
Gladiator 1924 – Taranto Calcio
Grassina – Santegidiese 1948
Ilvamaddalena 1903 – Pol. Pietralunghese
Lascaris – Fezzanese
Levico Terme – Certosa
Soncinese – Solbiatese Calcio 1911.