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Calcio | 07 giugno 2026, 09:18

Calcio | Playoff Eccellenza: 180 minuti verso la Serie D, oggi il primo round tra Fezzanese e Lascaris

Si gioca al Ferdeghini, fischio d'inizio alle 16:30

Calcio | Playoff Eccellenza: 180 minuti verso la Serie D, oggi il primo round tra Fezzanese e Lascaris

Quasi tutta la Liguria calcistica seguirà con particolare attenzione gli aggiornamenti che arriveranno oggi dal Levante ligure.

Come noto, un'eventuale promozione della Fezzanese in Serie D innescherebbe una serie di ripescaggi a catena, con ripercussioni su gran parte dei campionati dilettantistici regionali.

Il primo atto della sfida andrà in scena questo pomeriggio al "Ferdeghini" della Spezia (ore 16:30), mentre il ritorno è in programma tra una settimana sul campo di Pianezza, roccaforte del Lascaris.
 

Di seguito il quadro completo delle finali dei playoff nazionali:

Calcio Avola 1949 – Kamarat 1972

Gladiator 1924 – Taranto Calcio

Grassina – Santegidiese 1948

Ilvamaddalena 1903 – Pol. Pietralunghese

Lascaris – Fezzanese

Levico Terme – Certosa

Soncinese – Solbiatese Calcio 1911.

Redazione

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