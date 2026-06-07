Calcio | Prima Categoria. Il Casarza Ligure batte il Ventimiglia ed è in Promozione, i frontalieri aspettano novità dai ripescaggi

Il Casarza Ligure festeggia già da questa sera, il Ventimiglia potrebbe farlo domenica prossima.

I levantini si sono assicurati ai rigori la finalissima playoff, dopo che i 120 minuti di gioco si sono conclusi con il risultato di 2-2.

Il Casarza passa in vantaggio al 7' con Zolla, ma il Ventimiglia reagisce immediatamente e trova il pari al 14' grazie a Lodovici. Nella ripresa lo stesso Lodovici firma la doppietta personale al 47', completando la rimonta dei frontalieri. La risposta del Casarza arriva al 54' con Righetti, che ristabilisce la parità sul 2-2. Dopo i tempi regolamentari e supplementari senza ulteriori reti, la sfida si decide dagli undici metri. Nella serie dei rigori il Casarza è apparso più lucido con il penalty conclusivo trasformato da Del Corso.

Per il Ventimiglia nulla è però procluso, virtualmente i granata sono già in Promozione complici le fusioni e le possibile rinunce in vista. Ma già tra sette giorni il possibile approdo in D della Fezzanese potrebbe regalare ufficialmente il salto di categoria ai ragazzi di mister Oneglio.