Calcio | Seconda Categoria. I playoff al Castelletto, Sassello secondo nella griglia dei ripescaggi

Netta affermazione del Castelletto al Baciccia Ferrando di Pra sul Sassello nella finale playoff di Seconda Categoria.

I genovesi sbloccano il risultato al 21' con Novaresi, bravo a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Chessa. Al 38' arriva il raddoppio firmato da Raja con un preciso tap-in da distanza ravvicinata. Nella ripresa il Castelletto cala il tris al 50' grazie alla conclusione al volo di sinistro di Savaresi. Il Sassello prova a reagire e colpisce un palo con Garbarino al 62', ma all'80' Chessa chiude definitivamente i conti trasformando una punizione per il definitivo 4-0.

Con questa vittoria il Castelletto si pone in pole position per i ripescaggi in Prima Categoria. Un traguardo non però precluso al Sassello. La Fezzanese ha infatti vinto la gara di andata dei playoff di Eccellenza e tra fusioni e rinunce potrebbero liberarsi facilmente nuovi slot nelle categorie superiori.



Sassello-Castelletto 0-4

Marcatori: 21' Novaresi, 38' Raja, 50' Savaresi, 80' Chessa.

SASSELLO: Macciò, Najarro, Garbarino, Vallarino, Gustavino, Vacca M., Vacca A., Galatini, Calcagno, Rebagliati, Lamberti.

CASTELLETTO: Viola, Carnemolla, Ragazzi, Savaresi, Boero, Scotto, Raja, Novaresi, Ragusa, Grigò, Chessa.