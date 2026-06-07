Calcio | Prima Categoria. E' la domenica delle finali playoff, il Ventimiglia sfida a Quiliano il Casarza Ligure

Sarà ancora la provincia di Savona a fare da cornice al cammino playoff del Ventimiglia.
Dopo l'eccellente prova offerta la scorsa settimana contro la Campese, i granata di mister Oneglio sono attesi dall'ultimo ostacolo degli spareggi regionali: la sfida al Casarza Ligure, decisiva per l'assegnazione della promozione.
La Federazione ha scelto come sede dell'incontro il "Picasso" di Quiliano, dove il fischio d'inizio è previsto alle ore 18:00 sotto la direzione del signor Masini di Genova. A norma di regolamento la vincente conquisterà direttamente il salto in Prima Categoria, mentre anche la formazione sconfitta manterrà comunque concrete possibilità di essere ripescata.
Dal capoluogo ligure arriverà anche l'arbitro designato per la finale valida per il terzo e quarto posto: sarà infatti Porzio a dirigere Campese-Borgo Incrociati, in programma alle ore 19:00 al "Grondona" di Pontedecimo.