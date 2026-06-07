Calcio | Playoff Seconda Categoria. Sassello, l'ultimo atto stasera contro il Castelletto

È stata una stagione lunghissima per il Sassello, tanto che il sipario calerà soltanto questa sera, alle porte della seconda settimana di giugno.
L'obiettivo della squadra guidata da mister Musso è conquistare il primo posto nella seconda graduatoria dei ripescaggi, un traguardo che consentirebbe di avvicinare concretamente la promozione in Prima Categoria.
Dopo l'intensa sfida della scorsa settimana contro il Vallecrosia, questa sera i biancoblù affronteranno i genovesi del Castelletto.
L'incontro si giocherà in campo neutro, al "Baciccia Ferrando" di Pra', con calcio d'inizio fissato alle ore 19:00.
La direzione di gara sarà affidata al signor Singh della sezione di Novi Ligure.
Per quanto riguarda gli altri incontri, il Vallecrosia scenderà in campo oggi pomeriggio alle 17:30 contro il Colli, mentre ieri il Recreativo ha superato il Recco con il punteggio di 3-1.