Calcio, Promozione. Davide Favara saluta il New Bragno: "Felice per la salvezza conquistata"

Si è concluso con una salvezza il campionato del New Bragno, la formazione valbormidese conferma per un’altra stagione la Promozione.

Chi non farà parte della rosa biancoverde è il laterale Davide Favara, il classe 2003, arrivato nel corso del mercato invernale, ha deciso di salutare, ringraziando mister Ferraro e la società per l’opportunità:



“Sono felice di aver centrato l’obiettivo della salvezza, anche se sarebbe potuta arrivare con qualche giornata d’anticipo, ringrazio mister e società per come mi hanno accolto e gli auguro il meglio per il futuro. Sono pronto a mettermi ancora una volta in gioco, non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione”.