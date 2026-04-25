Calcio | Prima Categoria A. Due anticipi in serata: match in coda tra San Filippo e Bordighera, promettono gol Andora e Q&V

Con la regola dei cinque punti mai così incisiva nel girone A, alcuni verdetti sembrano ormai già indirizzati, sia in vetta che in coda alla classifica.
È ormai compromessa, in particolare, la corsa salvezza della San Filippo Neri. Gli ingauni proveranno comunque a ottenere una soddisfazione questa sera al “Riva”, dove affronteranno il fanalino di coda Bordighera Sant’Ampelio.
Gara invece tutta da decifrare ad Andora, dove i biancoblù se la vedranno con il Quiliano & Valleggia in un confronto che si preannuncia aperto a ogni risultato.
Le due sfide prenderanno il via a breve distanza l’una dall’altra, rispettivamente alle 20:00 e alle 20:15. Livescore su Svsport.it.