Calcio | Prima Categoria A. Basta un punto alla Virtus Sanremese per salire in Promozione, posticipo derby con Albingaunia - Cisano

Si è aperta con le vittorie di San Filippo Neri e Quiliano & Valleggia la ventottesima giornata di campionato.

La squadra di Molinaro ha espugnato il terreno dell'Andora con le reti in apertura di partita realizzate da Cestelli e Mencacci, mentre gli igauni hanno battutto 4-2 il Bordighera (doppietta di Spinelli, Velaj e Isabelli per i giallorossi, Akkioui e Cento per i ponentini).

Oggi è invece atteso il punto esclamativo della Virtus Sanremese sul campionato: ai matuziani sarà sufficiente non perdere a Ospedaletti per ottenere matematicamente il salto in Promozione.

Ventimiglia ad Altare, per uno degli ultimi incontri di mister Ponte con i colori giallorossi, mentre il Cengio proverà a migliorare ulteriormente la propria graduatoria contro la Golfodianese.

Lo stesso obiettivo del Dego, ma il Borghetto salirà in Val Bormida per rientrare in riviera con punti utili per la propria corsa salvezza.

A chiudere il programma il posticipo delle 18:00 in un clima da vero derby tra Albingaunia e Cisano.