Calcio, Serie D. Ufficiale, il girone A torna a 18 squadre, il via del campionato il prossimo 7 settembre

La Lega Nazionale Dilettanti ha completato la definizione degli organici per la stagione sportiva 2025/2026. Riunitosi oggi a Roma, il Consiglio Direttivo ha dato il via libera alle ammissioni e ai ripescaggi nei campionati di competenza, sulla base delle verifiche effettuate dagli organi preposti, tra cui la Co.Vi.So.D. e il Dipartimento Interregionale.

Al riguardo sono stati accolti i ricorsi di Vogherese, Imperia, Olbia, Prato e Taurus Acerrana.

Per la Serie D, il massimo torneo dilettantistico maschile, sono stati confermati tre ripescaggi: COS Sarrabus Ogliastra, Follonica Gavorrano e Montespaccato. Le selezioni hanno seguito il principio dell’alternanza tra formazioni retrocesse e squadre arrivate agli spareggi nazionali tra seconde classificate di Eccellenza. Il torneo tornerà così a una composizione di 162 partecipanti, numero che mancava dalla stagione 2016/2017. L’inizio del campionato è fissato per il 7 settembre.

Il Consiglio ha inoltre rinnovato il progetto sperimentale delle seconde squadre Under 21, confermandone la validità per il prossimo anno. Anche per la stagione 2025/2026, le formazioni coinvolte potranno concorrere per la promozione alla categoria superiore.

Sul fronte femminile, sono sei le squadre ammesse in Serie C per completare l’organico: due provenienti dalla categoria superiore (Chieti e Women Torres) e quattro dall’Eccellenza (Reggiana, Ascoli, Cus Cosenza e Chievoverona). Il campionato inizierà il 12 ottobre con 48 squadre al via.

Infine, per il futsal, la Divisione Calcio a 5 ha preso atto delle ammissioni deliberate dalla LND, definendo i ripescaggi e ufficializzando la composizione dei gironi per i tornei nazionali di calcio a 5.