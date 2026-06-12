Calcio | Cisano. Porcella resta in panchina, il vice sarà Mattia Garofalo: "Ci lega un rapporto di stima e amicizia"

Dopo la salvezza conquistata ai playout, l’ASD Cisano si presenta ai nastri di partenza della stagione 2026/2027 con due conferme e una novità. Mister Porcella guiderà ancora la Prima Squadra e sarà affiancato da Mattia Garofalo.

Confermato invece Ruben Rovetta come preparatore dei portieri.

"Come dissi subito dopo il playout - spige Porcella - avrei allenato solo a Cisano. Con Mattia ne avevamo parlato più volte: mi dispiace perderlo come giocatore perché, come ha dimostrato nell’ultima partita e spesso in passato, una mano ce l’avrebbe potuta dare ancora. Ma se vuole intraprendere questo mestiere difficile ma stimolante, sono felice che lo faccia con me, visto il rapporto di stima e amicizia che ci lega".



Pronto al nuovo ruolo Mattia Garofalo:

"Avrei giocato altri 10 anni, ma ogni cosa ha il suo tempo e il mio fisico è troppo logoro per sostenere un’altra stagione da giocatore. L’idea di allenare ce l’ho sempre avuta: già lo scorso anno ho conseguito il patentino. Iniziare accanto a Rox e sotto la supervisione di Alessandro è un privilegio. Avere due spalle con vent’anni e più di esperienza, per entrambi,mi aiuterà a limitare gli errori, che in ogni nuova avventura sono dietro l’angolo. Sono motivato e curioso di affrontare questa nuova veste. Dopo 25 anni solo in Prima Squadra sarà strano non prendere parte alla preparazione, ma sento già il mio fisico ringraziarmi per questa scelta!"