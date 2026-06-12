Calcio | Millesimo. Ecco lo staff di mister Macchia per il prossimo campionato di Serie D

Non c'erano davvero dubbi sulla conferma di mister Macchia alla guida del Millesimo. Stamattina la società ha provveduto formalmente a ufficializzare la permanenza del tecnico al "Viglino", oltre allo staff tecnico che lo accompagnerà durante la prossima stagione nel massimo campionato dilettantistico nazionale.
"L’ASD MILLESIMO CALCIO è lieta di comunicare la prima grande conferma per la stagione 2026/2027.
La nostra storia con il mister Fabio Macchia continua, l’allenatore che ci ha portati dalla Prima Categoria alla SERIE D ottenendo tre promozioni consecutive e una coppa Liguria.
Insieme al mister confermiamo anche lo STAFF TECNICO E MEDICO
- Vice allenatore: Ivo Castello
- Collaboratore tecnico: Davide Salvatico
- Preparatore atletico: Luca Tagliero
- Preparatore dei portieri: Davide Baldaccini
- Medico Sociale: Matteo Lombardi
- Fisioterapista: Roberto Ferraro
- Team manager: Yuri Brioschi
Il commento della società: “Siamo fieri e orgogliosi di dare continuità a questo progetto tecnico. A Fabio e a tutto lo staff auguriamo un ottimo e proficuo lavoro".