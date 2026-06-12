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Calcio | 12 giugno 2026, 12:40

Calciomercato | Altarese, il primo colpo per mister Frumento è Matteo Favara

Stretta di mano insieme al ds Provato

Calciomercato | Altarese, il primo colpo per mister Frumento è Matteo Favara

L'annuncio giallorosso:

"La Società è lieta di annunciare il primo giocatore in entrata per la stagione 2026/2027. 
Matteo Favara torna ad Altare dopo l'annata 22/23 , quando il suo nome comparve sul tabellino marcatori per ben 14 volte. Ex tra le altre di Pontelungo e Veloce( dove vinse il campionato due anni fa) torna carico di entusiasmo in un ambiente che ha sempre esaltato le sue caratteristiche.
Il Presidente Piero Pansera e il neo Mister Frumento ne sono molto felice e gli augurano un proficuo lavoro.

Si ringrazia la società Veloce per la riuscita dell'operazione."

cs

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