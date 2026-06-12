Calcio | Pietra Ligure, in 800 allo stadio per ricordare Mirko Oddonetto (FOTO)

Una mattinata all’insegna dello sport, del ricordo e della solidarietà ha animato ieri lo Stadio Comunale “Giacomo Devincenzi” di Pietra Ligure, teatro dell’iniziativa “Tutti in campo per Mirko! Ed è già poesia!”, dedicata alla memoria di Mirko Oddonetto.

L’evento, favorito da una splendida giornata di sole, ha visto la partecipazione di oltre 800 studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Falcone” di Loano, che hanno riempito le tribune dello stadio con entusiasmo e partecipazione. Al centro della manifestazione un quadrangolare di calcio che ha coinvolto gli studenti dell’istituto, amici e compagni di scuola di Mirko, insieme a rappresentanze delle Forze dell’Ordine e del Pronto Intervento.

“Lo stadio è stato il cuore pulsante di una straordinaria giornata di sport, memoria e solidarietà”, ha dichiarato il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

Numerose le autorità civili, militari e religiose presenti all’evento. Hanno preso parte alla manifestazione rappresentanti regionali, provinciali e locali dell’Arma dei Carabinieri (tra gli istanti più toccanti della manifestazione, il passaggio dell’elicottero dell’Arma nel cielo sopra il Devincenzi), della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale e del Consiglio Regionale, oltre ai parroci del territorio, ai sindaci dei comuni limitrofi, ai dirigenti scolastici dell’Istituto Falcone e dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, alla Polizia Locale e a numerose associazioni locali.

Una presenza ampia e partecipata “testimonianza del commovente abbraccio in cui una intera e vasta comunità ha voluto stringere mamma Venere e papà Daniele - ha sottolineato ancora De Vincenzi - Grazie a tutti voi. Una massiccia, corale, unita e rispettosa presenza che davvero dice più di mille parole”.

Il primo cittadino ha inoltre voluto ringraziare tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: le squadre partecipanti, gli studenti e gli insegnanti del Falcone, l’A.S.D. Pietra Ligure 1956, la pubblica assistenza Pietra Soccorso, lo speaker e i DJ, la quaterna arbitrale e la sezione di Albenga dell’Associazione Italiana Arbitri, oltre all’amministrazione comunale e all’assessore Vignone per l’impegno organizzativo.

L’iniziativa ha avuto anche una forte finalità sociale. L’intero ricavato della raccolta fondi sarà infatti destinato a progetti di supporto e ascolto dedicati ai giovani e alle fragilità adolescenziali. Parte delle risorse sosterrà inoltre la pubblicazione del libro di poesie “Gocce di mare in versi”, volume che l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure ha scelto di dedicare a Mirko.

“Trasformare il momento della memoria in un’azione concreta per il futuro dei nostri ragazzi: questo è il seme prezioso che abbiamo piantato insieme”, la chiosa finale del sindaco De Vincenzi.