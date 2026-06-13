Calcio | Finale playoff di Eccellenza. Varata la quaterna arbitrale di Lascaris - Fezzanese

Dopo il prezioso successo per 3-1 ottenuto nella gara d'andata, la Fezzanese si prepara ad affrontare la trasferta piemontese sul campo della Lascaris nel match di ritorno dei playoff nazionali.

Nelle scorse ore è stata ufficializzata la terna che dovrà dirigere la gara che decreterà la formazione che accederà al prossimo campionato di Serie D.

Arbitro del match il signor Enrico Lelli della sezione di Cesena. Gli assistenti saranno Lorenzo Nannipieri della sezione di Livorno e Manuel Monti della sezione di Como, mentre il quarto ufficiale sarà Axel Mastroianni della sezione di Mantova.