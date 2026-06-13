Calcio | San Michele, il primo messaggio del presidente Renzini: "Rinasce una società storica per i ragazzi di Albenga"

E' arrivato stamane il primo messaggio di Cesare Renzini da presidente della San Michele.

Tutto l'ambiente calcistico locale ha abbracciato con grande affetto il ritorno della società ingauna, pronta a ripartire dalla Seconda Categoria dopo quasi quattro decadi di assenza dai campionati federali.

Un'eredità storica cittadina da tutelare, anche all'interno dell'organico biancoblu.

"La finalità - ha spiegato Renzini - è di fare giocare, nella quasi totalità, ragazzi di Albenga, usciti dalla quota under, che non trovano sbocco nelle altre società del comprensorio, con l'obiettivo di fare il meglio possibile.

Voglio ringraziare il parroco Don Ivo, l'amministrazione comunale col Sindaco Tomatis ed il presidente del Pontelungo, Michele Neri, per la loro disponibilità e collaborazione.

A livello personale è la chiusura di un cerchio, sono stato giocatore, allenatore, dirigente e adesso presidente, in una società storica dove ho passato la mia adolescenza."