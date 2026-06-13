Calciomercato. Colpo Tobia per il Ceriale, l'attaccante arriva in biancoblu

L'annuncio ufficiale:

Il Ceriale Progetto Calcio annuncia il primo colpo in entrata della sessione estiva di calciomercato. Il Club comunica di aver raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive dell'attaccante Nicolò Tobia per la stagione sportiva 2026/2027.

Classe 2003, Nicolò è un attaccante che ha maturato gran parte del proprio percorso al Legino, dove ha saputo distinguersi per continuità e capacità realizzativa, arricchendo la propria esperienza anche con importanti parentesi fuori regione tra Legnano, Casale e Borgosesia, le ultime due in Serie D.

Nel corso della sua esperienza al Borgosesia ha raccolto 42 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando 7 reti e 4 assist. Al Legino, invece, ha totalizzato 84 presenze, 33 gol e 18 assist.

Benvenuto, Nicolò!