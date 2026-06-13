Tornei Estivi | E' la notte dei calci di rigore ad Albenga, in palio una crociera con "Continuiamo da...11 metri"

E' in proramma questa sera uno degli appuntamenti calcistici più attesi e originali della stagione. Lo stadio Annibale Riva di Albenga si prepara infatti ad accendere i riflettori su “Continuiamo da… 11 metri”, la manifestazione interamente dedicata ai calci di rigore.

L’evento riproporrà la tradizionale e collaudata formula del torneo a coppie, capace ogni anno di regalare emozioni, colpi di scena e momenti di puro spettacolo. Tra portieri chiamati a superarsi con interventi decisivi, cucchiai tentati nei momenti più delicati e conclusioni angolate all’incrocio dei pali, saranno decine i protagonisti pronti a sfidarsi per conquistare il titolo.

La posta in palio è particolarmente prestigiosa. I vincitori oltre a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione, potranno anche aggiudicarsi la crociera riservata alla coppia prima in classifica, premio che rende ancora più avvincente la competizione.

Ben quarantotto le coppie partecipanti, suddivise in sei gironi da otto squadre ciascuno. Le prime sfide scatteranno alle 18.30 con i gironi A e B, seguite alle 20.30 dai gironi C e D e infine alle 22.30 dai gironi E e F.



Girone A

I Cani, Gli Sciapalati, Real Turtun, Boca Junior, I Santi, Tabaccheria Aurelia Ceriale, I Totari, Autoscuola De Valle.



Girone B

Il Fidate, Gli ex 38, Scrotone United, Fatti e Forchette, Azzurra Snc, I Coglioni Vanno In Coppia, Il Baretto, Gallo Trasporti.



Girone C

Schedina e Caffè, Dima Caffè, Cervo Fc, Candiloro, Dum Pollege, Rio Borghetto, Padre e Figlio, Zucchine e Uova.



Girone D

Holly e Benji, Daniel Craig, Edilizia 17, Bobo Tv, Staltari Giardini, Pizzeria Anima, Boeri, I Totini.



Girone E

Birra Real, Alta Marea, Team Broglio, Wake Up, Dinamo Allois, Dna Vincente, Tiro a Campari, Legaccio Fc.



Girone F

I Cipollari, Hurgada, Autoscuola De Valle 2, I Gemelli del Luppolo, Dream Team, Casa Vacanze Alassio, Estate Vinci, I Pampers.