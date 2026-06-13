Calciomercato | Il Millesimo spinge sugli under, in arrivo anche Ghibaudo dal Cuneo

Partire da un buon pacchetto di under è la base principale per affrontare qualsiasi campionato, ancor di più la Serie D.

Proprio in quest'ottica si stanno concentrando le operazioni del Millesimo in questa prima parte di giugno.

Radiomercato dà ormai per fatto gli arrivi dal Pietra Ligure e dalla Carcarese di Malagrida e Ferraro, giocatori che gli appassionati di calcio ligure hanno imparato a conoscere.

La novità è Lorenzo Ghibaudo, centrocampista classe 2007 cresciuto nelle fila del Cuneo. L'operazione è stata conclusa e sarà annunciata nei tempi tecnici previsto.

Per quanto riguarda il fronte offensivo il nome più caldo delle ultime ore è quello di Davide Villa del Rivasamba.