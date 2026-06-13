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Calcio | 13 giugno 2026, 20:05

Calciomercato | Quiliano & Valleggia, la conferma di Fusetti arriva a suon di gol

Calciomercato | Quiliano &amp; Valleggia, la conferma di Fusetti arriva a suon di gol

Lorenzo Fusetti, classe 1996, proseguirà la propria esperienza con il Quiliano & Valleggia anche nella prossima stagione dopo il rinnovo formalizzato nelle scorse ore. Arrivato a campionato in corso, l’attaccante si è rapidamente imposto nelle gerarchie della squadra, conquistando un posto da titolare grazie a prestazioni costanti e incisive.

Il suo impatto è stato immediato anche in termini realizzativi: 9 reti in 11 presenze, numeri che hanno spianato la strada per la conferma nella rosa biancorossoviola.

Redazione

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