Calciomercato | Quiliano & Valleggia, la conferma di Fusetti arriva a suon di gol

Lorenzo Fusetti, classe 1996, proseguirà la propria esperienza con il Quiliano & Valleggia anche nella prossima stagione dopo il rinnovo formalizzato nelle scorse ore. Arrivato a campionato in corso, l’attaccante si è rapidamente imposto nelle gerarchie della squadra, conquistando un posto da titolare grazie a prestazioni costanti e incisive.
Il suo impatto è stato immediato anche in termini realizzativi: 9 reti in 11 presenze, numeri che hanno spianato la strada per la conferma nella rosa biancorossoviola.