Atletica | Il Dottor Panaro non si ferma, a Cuneo arriva il record ligure sui 300 metri

E nell’atletica di oggi c’è spazio e gloria anche per chi non è più un neofita, anzi!

La categoria è SM70, il che significa che qualche stagione alle spalle c’è… Diciamo qualche decina di stagioni…

Ma Mauro Panaro, nella vita di tutti i giorni medico, partendo da Lavagnola (Savona) vive l’atletica con l’entusiasmo di un ragazzino e continua ad inseguire, e centrare, obiettivi!

Attualmente in forza alla Cambiaso Risso Running Team Genova, dopo gli inizi tra le fila del DLF Savona e diverse stagioni al Cus Genova, Mauro è arrivato solo da qualche anno allo sprint (dopo esperienze pregresse nel settore della corsa di lunga lena) non finisce di stupire.

L’impresa più recente a Cuneo, nel Meeting della Liberazione: nuovo record ligure sui 300 metri, corsi in un invidiabile crono di 47.01.

A Celle Ligure, divenuto da tempo il suo “sacro suolo” per gli allenamenti, la cosa non è sfuggita e si è celebrata l’occasione come si conviene.

Il vice Presidente dell’Atletica Arcobaleno Savona Sergio Malgrati ed il tecnico del Centro Atletica Celle Ligure Francesco Casarino ne hanno approfittato per una simbolica premiazione (ehm… a base leggermente alcolica) che ha un po’ commosso il nostro uomo…

Che è ora atteso a nuove avventure!!!



