Calcio | Albissole. Andrea Cosentino sarà il nuovo ds, Pasquale Libertone Responsabile Tecnico

La nota biancoceleste:
L’Albissole 1909 comunica di aver posto, nella giornata di ieri, le prime basi organizzative in vista della stagione sportiva 2026/2027 nel campionato di Eccellenza.
La società conferma integralmente lo staff tecnico. In particolare, Pasquale Libertone, dopo l’ottimo lavoro svolto nelle ultime stagioni, assume il ruolo di Responsabile Tecnico di Prima Squadra e Juniores, consolidando ulteriormente il proprio legame con i colori biancocelesti. Lavorerà in stretta sinergia con il Direttore Generale Giuliano Rosso e con il Presidente Barlassina.
A supporto dell’area tecnica, la società è lieta di annunciare l’ingresso di Andrea Cosentino nel ruolo di Direttore Sportivo, al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro.
Confermato per la terza stagione consecutiva Marco D’Aliesio nel doppio incarico di Team Manager e Addetto Stampa.
Rinnova inoltre il proprio impegno alla guida della Prima Squadra Mister Cristian Cattardico. Insieme a lui, confermato l’intero staff tecnico composto da Luca Scarfò (allenatore in seconda), Pierluigi Ghiraldelli (preparatore dei portieri) e Stefano Cantarella (fisioterapista).
L’Albissole 1909 augura a tutto lo staff una stagione ricca di soddisfazioni, nel segno della continuità e della crescita.