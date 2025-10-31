 / Calcio

Calcio | 31 ottobre 2025, 12:35

Calcio, Promozione. Le designazioni per l'ottava giornata: Marchetti e Miraglia per i big match

ALBISSOLE 1909 – SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistenti: Giulio Sorace (Genova), Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
 

CA DE RISSI SG – BAIA ALASSIO AUXILIUM
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistenti: Luigi Arado (Genova), Matteo Francesco Andreazza (Savona)
 

FINALE LIGURE – PRAESE 1945
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistenti: Luca Ingenito (Genova), Luca Risso (Genova)
 

LEGINO 1910 – SAVONA F.B.C. 1907
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistenti: Michele Bernardini (Genova), Palmiro Scandale (Genova)
 

LITTLE CLUB JAMES – MASONE
Arbitro: Luca Ugolini (La Spezia)
Assistenti: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova), Federico Cassano (Genova)
 

PONTELUNGO 1949 – SAMPIERDARENESE
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
Assistenti: Francesco Da Canal (Genova), Matteo Crotti (Genova)
 

SERRA RICCÒ 1971 – NEW BRAGNO CALCIO
Arbitro: Luca Matteo Azzarelli (Genova)
Assistenti: Jetmir Hasa (Albenga), Davide Biggi (Genova)
 

SUPERBA CALCIO 2017 – CERIALE CALCIO
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistenti: Dario Roscelli (Chiavari), Emanuele Atzei (Chiavari)

Redazione

