Calcio | Il saluto di Legino e Albissole al campionato, gli scatti dell'anticipo (FOTOGALLERY)

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Calcio, Prima Categoria B. Oggi si chiude la regular season, Virtus Don Bosco e Speranza in campo per la salvezza
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Lorenzo Tortarolo
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