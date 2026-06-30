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Calcio | 30 giugno 2026, 12:15

Calciomercato | Altarese, tra conferme e nuovi innesti: Guglielmi raggiunge Pazmino e Zaccariello

Calciomercato | Altarese, tra conferme e nuovi innesti: Guglielmi raggiunge Pazmino e Zaccariello

Dopo l'arrivo di Apicella, sono emerse ulteriori novità in merito alla campagna di raffozamento dell'Altarese.

La novità più recente riguarda l'arrivo di Davide Guglielmi, esterno classe 2003 proveniente dal Giusvalla. Un innesto giovane ma già dotato di un importante bagaglio formativo, maturato nei settori giovanili di Vado e Savona, dove ha conquistato diversi campionati durante il proprio percorso di crescita calcistica.

Parallelamente, l'Altarese ha iniziato a porre ulteriori tasselli anche sul fronte delle conferme. Continueranno infatti a vestire la maglia giallorossa l'attaccante Rafael Pazmino e l'esterno Mattia Zaccariello.

Per Pazmino, protagonista di una stagione da sei reti, si tratterà della seconda annata consecutiva con i colori dell'Altarese, mentre Zaccariello si appresta a iniziare il suo terzo campionato con il club.

Redazione

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