Calcio | Millesimo. I giallorossi confermano quattro dei propri talenti

Secondo blocco di conferme per il Milleismo. Il club valbormidese ha infatti ufficializzato un nuovo gruppo di giocatori che affronterà la prossima stagione.
A guadagnarsi la fiducia della società sono stati Manuel Cigliutti, Alessandro Sicca, Tommaso Cappellari e Filippo Siri.
Per Cigliutti si tratta di una conferma particolarmente significativa: nonostante la giovane età, il giocatore è ormai considerato un vero e proprio veterano all'interno dello spogliatoio biancoblù, grazie alle numerose stagioni trascorse con la maglia del Millesimo.
Resteranno a disposizione anche Sicca, Cappellari e Siri, protagonisti di una stagione positiva che ha convinto il club a puntare ancora su di loro per il prossimo campionato.
Il commento della società: “Siamo molto entusiasti e crediamo in loro. Auguriamo a tutti loro un buon inizio di stagione.”