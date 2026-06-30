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Calcio | 30 giugno 2026, 11:53

Calcio | Millesimo. I giallorossi confermano quattro dei propri talenti

Calcio | Millesimo. I giallorossi confermano quattro dei propri talenti

Secondo blocco di conferme per il Milleismo. Il club valbormidese ha infatti ufficializzato un nuovo gruppo di giocatori che affronterà la prossima stagione.

A guadagnarsi la fiducia della società sono stati Manuel Cigliutti, Alessandro Sicca, Tommaso Cappellari e Filippo Siri.

Per Cigliutti si tratta di una conferma particolarmente significativa: nonostante la giovane età, il giocatore è ormai considerato un vero e proprio veterano all'interno dello spogliatoio biancoblù, grazie alle numerose stagioni trascorse con la maglia del Millesimo.

Resteranno a disposizione anche Sicca, Cappellari e Siri, protagonisti di una stagione positiva che ha convinto il club a puntare ancora su di loro per il prossimo campionato.

Il commento della società: “Siamo molto entusiasti e crediamo in loro. Auguriamo a tutti loro un buon inizio di stagione.”

Redazione

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