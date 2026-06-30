Una serata di grandissimi livello alla Savona Cup, a partire dalle 20.30 prenderanno infatti il via i quarti di finale della 9° edizione del torneo della città della torretta!
Ecco gli orari degli appuntamenti e i campi in cui andreanno in scena:
TRINCEE
21:00 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - BOUTIQUE DELLA PIZZA
22:00 ASTON BIRRA - SEVEN STREET
MARACANA'
20:30 ARBISOA - TEAM TEMPOCASA
SCALETTI
22:00 L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA - UNDERDOGS
CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO
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martedì 30 giugno
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Calcio | 30 giugno 2026, 18:30
Calcio, Tornei Estivi. Torna la Savona Cup: questa sera i quarti di finale!
Serata di grande spettacolo sui campi savonesi
Una serata di grandissimi livello alla Savona Cup, a partire dalle 20.30 prenderanno infatti il via i quarti di finale della 9° edizione del torneo della città della torretta!
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