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Calcio | 30 giugno 2026, 18:30

Calcio, Tornei Estivi. Torna la Savona Cup: questa sera i quarti di finale!

Serata di grande spettacolo sui campi savonesi

Calcio, Tornei Estivi. Torna la Savona Cup: questa sera i quarti di finale!

Una serata di grandissimi livello alla Savona Cup, a partire dalle 20.30 prenderanno infatti il via i quarti di finale della 9° edizione del torneo della città della torretta!

Ecco gli orari degli appuntamenti e i campi in cui andreanno in scena:

TRINCEE
21:00 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - BOUTIQUE DELLA PIZZA
22:00 ASTON BIRRA - SEVEN STREET

MARACANA'
20:30 ARBISOA - TEAM TEMPOCASA

SCALETTI
22:00 L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA - UNDERDOGS


CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO

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