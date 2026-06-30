IL PAGELLONE | Celle Varazze, quel che conta è il lieto fine

VOTO 6

Riassumere la stagione del Celle Varazze con un solo voto non è affatto semplice.

Sono stati molti i fattori che hanno condizionato l'annata dei biancoblù, partiti per il ritiro in Valle d'Aosta, ormai dodici mesi fa, con grandi aspettative e l'ambizione di ritagliarsi un ruolo da protagonisti.

Col senno di poi, a pesare maggiormente sul cammino delle civette è stata probabilmente la rapidissima crescita vissuta negli ultimi anni. Nel giro di poche stagioni, infatti, il Celle Varazze si è ritrovato a compiere il salto dalla Promozione alla Serie D, un percorso che ha inevitabilmente presentato il conto in termini di esperienza, nonostante i consistenti investimenti sostenuti dalla dirigenza.

L'avvio di campionato era stato in linea con le aspettative, ma con il passare delle settimane qualcosa ha iniziato a incrinarsi in maniera irreparabile, fino ad arrivare alla separazione consensuale con mister Pisano. Dopo il pesantissimo 6-1 incassato a Biella, la situazione sembrava ormai compromessa. In quel contesto, mister Boschetto è riuscito a compiere un piccolo grande miracolo sportivo: sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite, con la porta difesa da Albertoni blindata e un solo gol subito.

Adesso si apre una nuova fase. L'ingresso dell'imprenditore Gianluca Mansueto appare sempre più vicino e nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato l'allargamento dell'assetto societario. Un passaggio che potrebbe rappresentare il punto di partenza per un nuovo capitolo nella storia del club.