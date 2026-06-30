Calcio | Quinto Trofeo Città di Albenga, le emozioni dei festeggiamenti e i premi speciali assegnati nella notte del Riva (FOTO e VIDEO)

Si è concluso con il successo di M Infissi il Quinto Trofeo Città di Albenga. Al termine di una finale spettacolare e ricca di emozioni, la formazione vincitrice ha conquistato il gradino più alto del podio davanti a Interno Uno, classificatasi al secondo posto. A completare la top three è stata Ferrara Costruzioni.

La serata finale, andata in scena all'Annibale Riva, ha regalato non soltanto gol e spettacolo in campo, ma anche sorrisi, festa e un suggestivo spettacolo di fuochi d'artificio che ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione.

Nel corso della serata sono stati inoltre assegnati i riconoscimenti individuali. Il premio di miglior portiere del torneo è andato a Samuele Romano, mentre Domenico Buttu è stato premiato come miglior giovane della manifestazione.

Il titolo di capocannoniere è stato conquistato da Ismail Zouita, autore di un percorso realizzativo di grande livello. A Pietro Secco è andato invece il riconoscimento più prestigioso, quello di miglior giocatore del torneo, a coronamento di una competizione vissuta da assoluto protagonista.