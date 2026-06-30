Calciomercato | Gargiulo saluta la Cairese, il Pontelungo lo aspetta: "Ho sempre dato tutto me stesso dentro e fuori dal campo"

E' terminata la lunga avventura triennale di Juan Pablo Gargiulo con i colori della Cairese.

La notizia era nell'aria da qualche giorno. Il difensore è infatti ormai prossimo, secondo le ultime indiscrezioni a vestire la maglia del Pontelungo.

Ecco il suo messaggio, apparso nel primo pomeriggio sui canali social del forte centrale argentino:

"Dopo tre stagioni è arrivato il momento di salutare.

Non è mai facile chiudere un capitolo così importante della propria vita. In questi tre anni ho avuto l’onore di indossare e difendere la maglia della Cairese, dando sempre tutto me stesso dentro e fuori dal campo.

Il primo anno abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, un traguardo che porterò sempre con orgoglio nel cuore. Da quel momento ho continuato a lottare per questi colori con impegno, rispetto e passione, cercando ogni giorno di essere all’altezza di questa società.

Voglio ringraziare di cuore tutti: la società, i miei compagni di squadra, i dirigenti, i volontari e tutte quelle persone che lavorano ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, per il bene della Cairese. Un grazie speciale va anche ai tifosi, che con il loro sostegno ci hanno accompagnato in ogni momento, sia nelle vittorie che nelle difficoltà.

Porterò con me i ricordi, le emozioni, le amicizie e tutto ciò che ho vissuto in questi tre anni. Sono cresciuto non solo come calciatore, ma soprattutto come persona.

Grazie di cuore, Cairese, per avermi fatto sentire parte di una famiglia. Vi auguro il meglio per il futuro e sono certo che questa società continuerà a togliersi tante soddisfazioni.

Arrivederci e grazie di tutto".