Calciomercato | San Francesco Loano: confermato Auteri e torna Mehmetaj dopo l'infortunio, quattro juniores promossi in Prima Squadra

La San Francesco Loano continua a costruire la rosa che affronterà la stagione 2026/27. Dopo la conferma annunciata nei giorni scorsi di capitan Auteri, il club ha confermato ulteriori operazioni.

Nella mattinata odierna sono infatti state ufficializzate le promozioni in Prima Squadra di quattro elementi provenienti dal settore giovanile e, in particolare, dalla formazione Juniores. Entrano così stabilmente nel gruppo dei grandi i centrocampisti Luca Rizzonato e Pietro D'Andrea, entrambi classe 2005, insieme ai difensori Matteo Fiorenti e Alessandro Di Bella, due promettenti classe 2008 che avranno l'opportunità di misurarsi con il calcio senior.

Le buone notizie non finiscono qui. Nelle ultime ore è infatti arrivato anche il via libera per il ritorno in campo di Desin Mehmetaj. L'infortunio al ginocchio che ne aveva condizionato la scorsa stagione è ormai soltanto un ricordo e il giocatore può finalmente guardare avanti con fiducia.