Calciomercato | Altro colpo per la Carcarese, dal Pietra Ligure ecco Andrea Pavese

Un giovane di qualità per la difesa dell'ASD Carcarese: Andrea Pavese farà parte della rosa di mister Valmati.

Classe 2007, Pavese è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, dove ha militato dall'Under 12 all'Under 18. A gennaio 2025 l’approdo in Eccellenza con il Pietra Ligure, dove è rimasto fino alla scorsa stagione e ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia.

"I dieci anni giocati al Genoa mi hanno trasmesso la cultura del lavoro e il valore del gruppo, mentre l'anno e mezzo al Pietra Ligure mi ha fatto capire cosa significhi il calcio dei grandi, regalandomi la gioia indimenticabile di vincere una Coppa Italia in un percorso dove ho sempre dato il massimo. Oggi arrivo alla Carcarese, una realtà sana, ambiziosa e con un forte senso di appartenenza. Sono spinto da una grande voglia di mettermi in gioco. Da difensore centrale sono pronto a lottare su ogni pallone per questi colori, specialmente nel derby, cosciente di quanto questa partita sia fondamentale per il club e per i tifosi. Non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni per toglierci tante soddisfazioni".

Dichiara il vicepresidente e direttore sportivo Edoardo Gandolfo: "Andrea ha già un trascorso importante, oltre al Genoa, l’anno scorso a Pietra Ligure ha collezionato un ottimo numero di presenze da titolare. È un difensore con una fisicità importante e con una grande mentalità, lo abbiamo potuto constatare già dal primo colloquio. Siamo molto felici di poterlo accogliere in biancorosso. A tal proposito ci tengo a ringraziare Fulvio Florean che si è prodigato molto in questa operazione".