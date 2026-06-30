Calciomercato | Inizio settimana con quattro conferme per la Priamar

In attesa dell’apertura del mercato in entrata, la Priamar prosegue nelle operazioni di rinnovo!

“La società Priamar comunica di aver trovato l’accordo per la prosecuzione del rapporto calcistico con Flavio Ndoja, Gregorio Rebizzo, Riccardo Rocca e Pier Francesco Bovero.

Quattro giocatori che da sempre si distinguono per abnegazione e attaccamento alla causa, e che dunque siamo felici di avere ancora con noi nelle battaglie che ci aspettano nella prossima stagione!

A tutti la società augura di poter conseguire insieme di nuovo gli obiettivi fissati!”