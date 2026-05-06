Eccellenza farmaceutica sul territorio: alla scoperta del nuovo Saettone Lab

300 mq suddivisi per aree di produzione, un vero e proprio punto di riferimento nel settore della galenica.

Il laboratorio Saettone Lab offre un’ampia gamma di servizi rivolti a pazienti, medici, farmacie e strutture sanitarie come ATS (ex-ASL) e ospedali. Con un approccio orientato alla qualità e alla personalizzazione, realizza preparazioni magistrali e officinali su misura, offre consulenze tecniche e scientifiche ai professionisti della salute, supporta le farmacie nel soddisfare richieste specifiche e collabora con enti pubblici per garantire la disponibilità di terapie personalizzate. E’ in grado di rispondere a esigenze terapeutiche specifiche, fornendo preparazioni su misura per pazienti con bisogni particolari o in caso di carenza di farmaci industriali.

"Abbiamo un processo di lavoro tracciato dall'arrivo di materie prime e contenitori, fino alla consegna del prodotto finito, su cui effettuiamo tutti i controlli necessari - spiega la direttrice, la dott.ssa Greta Patrone -. Il nostro fiore all'occhiello sono le nostre due camere sterili: in una prepariamo colliri, iniettabili e sacche per uso parenterale, mentre nella seconda allestiamo antitumorali. Nel resto del laboratorio, suddiviso in diverse aree di lavoro, allestiamo le classiche formulazioni: compresse, capsule, gel, sciroppi, unguenti, paste appetibili e tutto il resto. Abbiamo anche un'area dedicata alla lavorazione della cannabis che trattiamo secondo diversi metodi estrattivi".

Il laboratorio offre quindi servizi al cliente, ai medici, alle farmacie e alle Asl/ospedali. Ai clienti vengono offerti servizi dedicati, personalizzati e facilmente accessibili anche online. Grazie alla piattaforma digitale, è possibile richiedere il proprio preparato galenico in modo semplice, rapido e guidato. I farmacisti preparatori sono a disposizione dei medici per valutare e realizzare formulazioni personalizzate in base alle specifiche esigenze terapeutiche. Il laboratorio, su richiesta del paziente, può avvalersi delle farmacie territoriali per la consegna delle preparazioni galeniche, garantendo qualità, tracciabilità e piena conformità alle normative vigenti.

Il laboratorio è certificato ISO 9001:2015, segue le norme di buona preparazione ed è dotato delle più avanzate attrezzature per la produzione ed il confezionamento di forme farmaceutiche solide e liquide, anche sterili come i colliri.

Oltre alla zona dedicata alle preparazioni galeniche, la struttura dispone anche di un reparto di analisi di materie prime e preparazioni per garantire la qualità dei prodotti. Al suo interno si trovano, ad esempio, uno spettrofotometro IR, uno spettrofotometro UV-Vis e un HPLC UV con cui vengono analizzati gli olii di cannabis dopo l'estrazione, per fornire al paziente la terapia in tempo reale senza nessuna attesa.

La struttura ospita inoltre due ulteriori aree di eccellenza. La prima è il laboratorio integratori, dotato di una comprimitrice rotativa Ronchi ad altissime prestazioni. La seconda è un'area specifica per la lavorazione dei farmaci citotossici (sterili e non), equipaggiata con avanzate cappe chimiche e biologiche che garantiscono la manipolazione di sostanze pericolose nella massima sicurezza, tutelando sia l’operatore che l’ambiente.

Il Saettone Lab rappresenta una vera eccellenza sul territorio, un concentrato di innovazione, altissima tecnologia e sicurezza al servizio della salute. Per esplorare tutte le potenzialità di questa struttura all'avanguardia e scoprire le innumerevoli lavorazioni effettuate, vi invitiamo a visitare il sito saettonelab.it.