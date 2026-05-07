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Calcio | 07 maggio 2026, 16:48

Giudice Sportivo | Eccellenza. I provvedimenti per playoff e playout, due giornate a Medusei

Il giocatore della Fezzanese è stato espulso dalla panchina

Giudice Sportivo | Eccellenza. I provvedimenti per playoff e playout, due giornate a Medusei

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 3/5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PONTE GIULIO (FEZZANESE)
 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MEDUSEI SEBASTIANO (FEZZANESE)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BRUCCINI MIRKO (FEZZANESE)
CESARINI ALESSANDRO (FEZZANESE)
MASI TOMMASO (FEZZANESE)
MORELLI MATTIA (FEZZANESE)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
SCIEUZO FILIPPO (FEZZANESE)
GIGLIO GIUSEPPE (PIETRA LIGURE 1956)
INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)
 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT ECCELLENZA

GARE DEL 3/5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
CAUTERUCCIO BRANDO (SAN FRANCESCO LOANO)
DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)
CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
HODAJ ENEA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
MANCUSO DAVIDE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
TRAVERSO DIEGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

cs

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