Giudice Sportivo | Promozione, un turno a Capetta, Ravenna e Casciari

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 3/5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 21/5/2026
FOPPIANO MAURO (LITTLE CLUB JAMES)
Al termine della gara protestata in maniera irriguardosa nei confronti del DDG.
SQUALIFICA FINO AL 14/5/2026
BASTIANELLI CLODIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAPRI SIMONE (MAGRA AZZURRI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)
RAVENNA CHRISTIAN (SERRA RICCO 1971)
CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GUARAGLIA SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
SALATI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
GALLOTTI LORENZO (SAMMARGHERITESE 1903)
SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)
GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
BEVEGNI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)
ELHDIY ZAKARIA (MAGRA AZZURRI)
VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)
SEVERI SIMONE (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PERRIER SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SANTUNIONE FABIO (CANALETTO SEPOR)
BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)
ANDREONI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)
AMMONIZIONE (III INFR)
DI SANTO LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CALEO ANDREA (MAGRA AZZURRI)
VIRTUOSI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
BURDO FEDERICO (SAN CIPRIANO)
BAUDI ANDREA (SANTERENZINA)
INCORVAIA ALESSANDRO (SAVONA F.B.C. 1907)
AMMONIZIONE (II INFR)
CIAJOLO GIORGIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
LESSONA ERIK (CALVARESE 1923)
D ARTIBALE ANDREA (SAMPIERDARENESE)
BOERO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ROVAI FRANCESCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
ODESCALCHI NICCOLO ROBERTO (LITTLE CLUB JAMES)
DEL BONO ALESSIO (PRAESE 1945)
COSTA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)
CARUSO MATTEO (SERRA RICCO 1971)
BASRI ADIL (VALLESCRIVIA 2018)