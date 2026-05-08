Savona, il "Profeta" Hernanes fa tappa in città per un taglio di capelli alle Officine

Ha fatto tappa a Savona prima di essere presente oggi ad "Aromatica" a Diano Marina e per non farsi riconoscere dai fans ha indossato un cappello da pescatore e gli occhiali scuri.

Ieri il "profeta" Hernanes, ex calciatore brasiliano che in Italia ha vestito le maglie di Lazio, Juventus e Inter è arrivato in stazione a Savona e ne ha approfittato per un taglio di capelli.

Insieme all'amico Simone Sinopia con il quale negli anni ha condiviso la passione del footvolley, si è sistemato la chioma nel salone di bellezza di via Stalingrado "Le Offine Hub" gestito dall'ex calciatore del Vado Martino Moiso.

Davanti ad un bicchiere di bollicine, l'ex centrocampista ha dato il via ad una sorta di prima degustazione dopo che oggi nell'imperiese farà assaggiare i vini della sua cantina "Cà del Profeta", da lui gestita a Montaldo Scarampi in provincia di Asti nel cuore del Monferrato.