3° Torneo "Solidarity Cup" a Savona, raccolti beni di prima necessità per le popolazioni vittime di conflitti e crisi umanitarie

18 scatoloni di materiale didattico e igiene personale e 3 scatoloni di generi alimentari.

Questo il grande risultato raggiunto dalla terza edizione della "Solidarity Cup", il torneo di calcio a 7, che si è svolto domenica scorsa nel campo sportivo Scaletti a Lavagnola.

Il materiale, generi alimentari non deperibili, igiene personale e didattica, verrà inviato alle popolazioni vittime di conflitti e crisi umanitarie e alle famiglie sostenute sul territorio. La distribuzione sarà svolta in collaborazione con l'organizzazione no profit Music for Peace.

Hanno partecipato al torneo di calcetto donando un pacco riempito con beni utili OneloveFc, Casa Itaca, gli Amici del Mediterraneo, il Ceis Quiliano, Avis Albisola, Tagliate senza Frontiere, gli Amici di Gero, Cus Genova e Savona 20x30.

"Che dire, questa è stata la terza edizione della Solidarity Cup, una bellissima domenica di amicizia, solidarietà e sport. Davvero gratificante vedere così tanta partecipazione alla raccolta e così tanti sorrisi sui volti di coloro che sono anche solo passati a salutarci - ha detto l'organizzatore Marco Giguet - Ringrazio personalmente tutte le squadre, ben 10 quest'anno, che hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa. Un grazie di cuore a Music For Peace della sezione di Savona, che si sono occupati direttamente della raccolta, insieme abbiamo riempito 18 scatoloni di materiale didattico e igiene personale, e 3 scatoloni di generi alimentari. Da ex studente, l'essere riuscito a coinvolgere per questa edizione i ragazzi della facoltà di Scienze Motorie di Unige è per me motivo di grande orgoglio. Infine, dare luogo a questo evento in compagnia dei tuoi amici al campo Scaletti di Lavagnola, dove ho dato i primi calci a un pallone, rende tutto ancora più bello grazie di cuore all'Asd Speranza per averci dato questa opportunità ospitandoci".