Calcio | L'Albissole vuole il triplete, alle 20:00 i ceramisti contenderanno il titolo regionale alla Sammargheritese

Dalle parti del Faraggiana i festeggiamenti non sono certo mancati nelle ultime settimane, ma chiudere la stagione da imbattuti e con tre trofei in bacheca significherebbe scrivere una delle pagine più belle della storia dell’Albissole.

Dopo aver conquistato campionato e Coppa, alla formazione ceramista resta infatti un ultimo obiettivo: il titolo regionale, in palio questa sera all’Italo Ferrando di Cornigliano (fischio d'inizio alle 20:00).

Di fronte al gruppo di mister Cattardico ci sarà la Sammargheritese, secondo il classico format dello scontro diretto: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore, qualora l’equilibrio dovesse persistere fino al 120’.

A dirigere l’incontro sarà una terna interamente genovese composta dall’arbitro Righetti e dagli assistenti Torrero e Monaci.