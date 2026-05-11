Calcio | La Sestrese conferma la separazione con mister Valmati: "Tecnico capace, ma soprattutto un ragazzo onesto, leale e sincero"

La nota verdestellata:

"Come anticipato nell’intervista rilasciata nella serata di ieri agli organi di stampa locale da Mister Enrico Valmati, la GSD SESTRESE BOR. 1919 conferma che, nella prossima stagione sportiva, Enrico Valmati non sarà più l’allenatore della prima squadra.

A lui va un sincero ringraziamento da parte di tutta la società per il lavoro svolto, per la passione e per la determinazione avuta in questo triennio, augurandogli le migliori fortune dal punto di vista professionale e personale.

Di seguito, le parole della Presidente Cinzia Bardelli: “Un grazie personale ad Enrico che , oltre ad essere un tecnico capace, preparato e professionale, è prima di tutto un ragazzo onesto, leale e sincero: qualità molto rare in questo ambiente.

Abbiamo collaborato per 6 anni tra Borzoli e Sestrese condividendo, sempre con rispetto reciproco, momenti di gioia e di difficoltà, che hanno contribuito alla crescita di entrambi.

Sono onorata di averti conosciuto sia come tecnico sia come uomo, ti auguro il meglio sotto ogni punto di vista”