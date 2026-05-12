Football Americano | Le Piratesse crescono al Pirates Field: ad Albisola Superiore il secondo bowl stagionale F3

Sabato 9 maggio il Pirates Field di Albisola Superiore, casa dei Pirates 1984, ha ospitato il secondo bowl stagionale del campionato F3 Female Flag Football, una giornata intensa che ha visto le Piratesse affrontare alcune delle realtà più competitive del torneo.



Sul terreno di gioco si sono alternate Reapers Torino, Mad Cats Milano, Skorpions Varese, Heroes Milano e le padrone di casa Pirates 1984.



Per le neroargento è stata una giornata complessa dal punto di vista dei risultati, ma importante sotto l’aspetto della crescita tecnica e caratteriale. Le Piratesse stanno infatti affrontando il campionato con un roster ridotto, condizionato da alcuni recenti infortuni e da diverse assenze che inevitabilmente pesano durante incontri così ravvicinati e fisicamente impegnativi.



A complicare ulteriormente il lavoro dello staff tecnico c’è anche la difficoltà di allenarsi con continuità al completo, soprattutto considerando la collaborazione tra atlete provenienti da territori differenti. Nel flag football, disciplina fatta di sincronismi, timing e rapidità di esecuzione, la continuità negli allenamenti rappresenta un aspetto fondamentale.



Nonostante tutto, i segnali positivi emersi durante il bowl sono stati numerosi. Rispetto alla prima uscita stagionale, infatti, le Piratesse hanno mostrato evidenti miglioramenti sia offensivi sia difensivi, riuscendo a muovere meglio il pallone, trovando punti in tutte le gare disputate e mostrando maggiore organizzazione anche nella fase difensiva contro squadre più profonde e fisicamente strutturate.



Per le Pirates, padrone di casa, la MVP della giornata è stata senza dubbio Chiara Del Rio, protagonista di una prestazione di grande sostanza e continuità nell’arco dell’intero bowl. Un plauso particolare anche a Cinzia Vignolo, presente in tutte le partite disputate dalla squadra e capace di dare un contributo concreto sia in attacco, producendo punti importanti, sia in difesa, dove si è distinta per diversi lanci deflettati.



I coach Simone Massa e Simone Buetto, al termine della giornata, hanno sottolineato soprattutto l’atteggiamento della squadra, evidenziando la capacità delle ragazze di non mollare mai nonostante la fatica, il caldo e l’assenza di cambi. Lo staff si è detto soddisfatto dei progressi mostrati rispetto al primo bowl e fiducioso per il prosieguo della stagione.



Ora l’attenzione si sposta sul terzo bowl di campionato, in programma a Torino, dove le Piratesse cercheranno di confermare la crescita vista al Pirates Field e continuare il proprio percorso di miglioramento all’interno del campionato F3 Female Flag Football.

