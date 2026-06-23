Calciomercato | Veloce, nuovo giro di conferme "under" per i granata

Il comunicato:
La FBC Veloce 1910 comunica di aver provveduto a confermare il rapporto sportivo con ulteriori propri giovani, protagonisti dell’entusiasmante vittoria del Campionato Provinciale Juniores U19 alla guida di mister Alessandro Morbelli.
Proseguiranno la prossima stagione in granata Francesco Spotorno, attaccante classe 2006, già nell’organico della I^ Squadra la scorsa stagione, Antonio De Domenico, difensore classe 2007, Alessandro Stalla, difensore classe 2007, Aiace Angelini, attaccante classe 2007 ed autore di ben 20 marcature e Nicolò Briata, difensore classe 2007.
La società ringrazia tutti gli atleti per l’impegno profuso durante lo scorso campionato ed augura loro un’ulteriore stagione ricca di soddisfazioni.