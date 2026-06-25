Calciomercato | Il Savona ufficializza Pili, Sogno, Galli e Castiglione: "Presi quattro assi"

Le quattro operazioni di mercato già chiuse dal Savona negli scorsi giorni hanno trovato l'ufficialità durante il pomeriggio nel comunicato del sodalizio rossoblu.
Filippo Pili, Daniele Galli, Tommasto Castiglione e Santiago Sogno vestiranno quindi la maglia a strisce nella prossima stagione sportiva.
Il comunicato:
Se nella celebre canzone gli assi erano di un colore solo, sul mercato la società cala quattro carte d’identità e ruoli diversi per disegnare la nuova stagione.
Ecco i primi volti nuovi:
Filippo Pili (Difensore)
Daniele Galli (Centrocampista)
Tommaso Castiglione (Centrocampista)
Santiago Sogno (Attaccante)
Benvenuti nella nostra famiglia, ragazzi!
Si ringraziano le società Arenzano, Carcarese e Pietra Ligure per aver acconsentito all’ufficializzazione prima del 1 luglio