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Calcio | 25 giugno 2026, 17:57

Calciomercato | Il Savona ufficializza Pili, Sogno, Galli e Castiglione: "Presi quattro assi"

Calciomercato | Il Savona ufficializza Pili, Sogno, Galli e Castiglione: &quot;Presi quattro assi&quot;

Le quattro operazioni di mercato già chiuse dal Savona negli scorsi giorni hanno trovato l'ufficialità durante il pomeriggio nel comunicato del sodalizio rossoblu.

Filippo Pili, Daniele Galli, Tommasto Castiglione e Santiago Sogno vestiranno quindi la maglia a strisce nella prossima stagione sportiva.

Il comunicato:

Se nella celebre canzone gli assi erano di un colore solo, sul mercato la società cala quattro carte d’identità e ruoli diversi per disegnare la nuova stagione.
Ecco i primi volti nuovi:
Filippo Pili (Difensore)
Daniele Galli (Centrocampista)
Tommaso Castiglione (Centrocampista)
Santiago Sogno (Attaccante)
Benvenuti nella nostra famiglia, ragazzi!
Si ringraziano le società Arenzano, Carcarese e Pietra Ligure per aver acconsentito all’ufficializzazione prima del 1 luglio

Redazione

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