A Savona arriva “NOVA. Parola all’Italia”: uno spazio di ascolto per costruire dal basso il programma della coalizione progressista

Domenica 17 maggio dalle 10 alle 17, a Savona, si svolgerà uno degli appuntamenti territoriali di “NOVA. Parola all’Italia”, il più grande percorso di ascolto partecipativo mai realizzato in Italia per contribuire alla costruzione di un programma di governo.

L’iniziativa rappresenta una novità assoluta nel panorama politico italiano: per la prima volta un processo strutturato di confronto dal basso viene messo al servizio della definizione delle priorità politiche dei prossimi anni, attraverso 100 eventi organizzati contemporaneamente in tutta Italia.

L’appuntamento savonese si svolgerà a Villa Cambiaso, in via Torino 10 a Savona, con la metodologia dell’Open Space Technology (OST), un sistema innovativo di partecipazione già utilizzato a livello internazionale per affrontare temi complessi coinvolgendo cittadini, associazioni, comitati e realtà sociali in modo aperto, orizzontale e concreto.

“Non si tratta di un convegno tradizionale, né di una serie di interventi preparati dall’alto. Nell’OST sono i partecipanti stessi a costruire l’agenda della giornata: chiunque può proporre un tema di discussione legato alla domanda centrale del percorso: 'Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?' - spiega la responsabile dell’evento locale Stefania Scarone insieme al suo team - La giornata sarà organizzata in sessioni di lavoro ed i partecipanti, secondo le regole dell’Open Space Technology, potranno spostarsi tra i vari tavoli di discussione per contribuire ai temi ritenuti più importanti ed alla fine di ogni sessione verrà prodotto un report di sintesi. I diversi report saranno inseriti in un report finale al termine della giornata, che verrà condiviso con tutti i partecipanti".

“NOVA” nasce con un’impostazione volutamente aperta e inclusiva: non ci saranno simboli di partito né dinamiche tradizionali di appartenenza politica. L’obiettivo è creare uno spazio reale di ascolto, confronto e partecipazione, in un momento storico in cui sempre più cittadini si sentono lontani dalla politica e dai processi decisionali.

L’evento è aperto a cittadine e cittadini, associazioni, operatori economici, professionisti, giovani e realtà del territorio interessate a portare idee e contributi concreti sul futuro del Paese.