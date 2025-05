Calcio. Promozione, i miracoli di Giribaldi e il timbro di Kosiqi: la Carcarese supera la Sestrese e vola in finalissima playoff

CARCARESE - SESTRESE 1-0 (61' Kosiqi)

FINISCE QUI! LA CARCARESE E' IN FINALISSIMA PLAYOFF, SESTRESE BATTUTA 1-0 AL "CORRENT!" I BIANCOROSSI SI GIOCHERANNO UN POSTO IN ECCELLENZA NELLO SPAREGGIO CONTRO IL VALLESCRIVIA

99' calcia Bazzurro con il destro, Giribaldi in tuffo respinge!

98' siamo già oltre il minuto novantesette, tanti uomini in maglia neroverde sul punto di battuta

97' allunga il recupero Donati che concede anche una punizione dalla lunetta a favore della Sestrese, che ha l'ultimo pallone per sperare nei supplementari

96' Curabba in rovesciata sbuccia solamente il pallone, titoli di coda sulla gara

95' traversone di Di Molfetta che Prato allunga in corner, poi ci pensa Giribaldi a far suo il pallone facendo respirare i compagni

94' punizione per i genovesi nei pressi della bandierina, tutti in area a saltare ad eccezione di Lo Bianco

93' ancora tre minuti per le speranze della Sestrese, la Carcarese a difesa del vantaggio con tutte le ultime forze

90' sei minuti di recupero

88' prova di grande spessore da parte di Bertoni, che guadagna un preziosissimo calcio di punizione nei pressi della panchina biancorossa, ammonito Lanza

86' chance sul mancino di Bruzzone che ciabatta il tiro mandando a lato, ai genovesi serve un gol per agguantare i supplementari

84' conclusione a botta sicura in mischia di Galluccio dopo il primo tentativo di Di Molfetta, fa letteralmente muro davanti a Giribaldi la difesa valbormidese che riesce a salvarsi

83' Prato in anticipo su Bruzzone chiude in angolo, finale di sofferenza per i biancorossi

81' spazio a Mombelloni per Bonifacino, forze fresche in casa Carcarese

77' Valmati lancia nella mischia anche Di Molfetta e Sarno, escono Scarfò e Scalzi

75' giallo per Agostini, fallo di frustazione ai danni di Kosiqi

74' nella Sestrese in campo Lanza, Bazzurro e Bruzzone al posto di Zanoli, Piroli e T. Moretti

71' Battistel si gioca la velocità e la qualità di Lele Brovida, esce un ottimo Ghirardi

70' angolo sul primo palo calciato dai neroverdi, Poggi allontana con il mancino liberando i propri sedici metri

68' Diamanti di prepotenza sradica il pallone dai piedi di Piroli che commette poi fallo da ammonizione, estrae il giallo Donati

66' ha preso ancor più coraggio la squadra di Battistel, Bonifacino stringe verso il centro concludendo col sinistro, respinta di Andreoni in fallo laterale

64' si aprono spazi interessantissimi per le sgroppate dei valbormidesi, Ghirardi sul secondo palo viene però pescato in offside sul traversone di Bonifacino imbeccato da Bertoni

61' KOSIQI! LA CARCARESE E' IN VANTAGGIO! Diagonale a fil di palo dell'attaccante biancorosso che fulmina Lo Bianco, esplode il "Corrent"! Rete pesantissima in ottica qualificazione allo spareggio con il Vallescrivia

59' secondo cambio per la Carcarese, entra F. Moretti al posto di Spozio

58' IL PALO DELLA SESTRESE: mancino rasoterra ancora di T. Moretti che si schianata sul palo esterno, biancorossi questa volta salvati dal legno

57' è una Sestrese che pressa in avanti e che cerca di costringere all'errore la formazione di Battistel, meno fluida in questi primi minuti di secondo tempo

55' ci prova T. Moretti con il sinistro dopo un altro pallone banale perso dai biancorossi, Giribaldi chiude ancora la serranda salvando tutto di piede, prova fin qui a dir poco sontuosa per l'estremo difensore valbormidese

52' più centimetri in attacco per Battistel, che inserisce Kosiqi al posto di Bablyuk, ammonito in avvio di gara

50' terzo grande intervento di giornata da parte di Giribaldi, che leva dall'incrocio il colpo di testa di Andreoni dopo la spizzata di Ansaldo, guizzo felino del portiere biancorosso che cerca di scuotere i suoi

49' Piroli prova a sfondare a sinistra, traversone basso respinto sul primo palo dalla difesa biancorossa, che deve resistere all'avvio a spron battuto dei genovesi in questa ripresa

47' situazione di due contro uno a favore della Sestrese, prodigioso recupero di Nonnis che salva tutto

46' si riparte

SECONDO TEMPO

Si chiude dopo due minuti di recupero un primo tempo intenso e combattuto, 0-0 al "Corrent" tra Carcarese e Sestrese, tra poco il racconto della ripresa

45'+2' proteste furibonde della Carcarese per l'intervento di Galluccio su Spozio, chiedeva il cartellino giallo la formazione biancorossa

45' finale di tempo favorevole ai genovesi, che hanno alzato il baricentro dopo una mezz'ora di marca biancorossa

41' Bertoni in ritardo su Scalzi, Donati vede il fallo e comanda punizione a favore della Sestrese

38' GIRIBALDI! Ancora un intervento decisivo questa volta a tu per tu con Galluccio, lanciato in campo aperto dopo un pallone banale perso a metà campo dalla Carcarese, esultanza rabbiosa del numero uno valbormidese

37' pallone forte e tagliato di Spozio che termina la sua corsa non distante dal palo sinistro della porta di Lo Bianco, è mancata la spizzata decisiva di Poggi e Bonifacino

36' Ansaldo sgambetta Bablyuk lanciato sulla corsia mancina, altro piazzato a favore della Carcarese, che fin qui non ha sfruttato al massimo le situazioni su palla inattiva

35' Donati di Chiavari sta cercando di tenere a bada gli animi senza estrarre cartellini, metro di giudizio fin qui equilibrato in una gara carica di tensione

32' Prato batte la punizione colpendo in pieno la barriera, traiettoria errata da parte del numero quattro biancorosso

30' ammonito Curabba dopo un colpo da dietro su Bertoni, si accende anche un parapiglia nei pressi della mattonella dove è avvenuto il fallo, clima sempre più rovente sul terreno di gioco

29' Bertoni dal limite colpisce in pieno Andreoni, ma è una Carcarese propositiva e pericolosa in questa fase

26' doppio tiro dalla bandierina per i biancorossi, entrambi i cross di Ghirardi vengono allontanati dalla difesa della Sestrese

24' ancora Carcarese, ci prova dalla distanza Bablyuk, Lo Bianco con la mano di richiama leva il pallone dall'incrocio deviando in angolo

22' angolo a rientrare di Spozio, deviazione aerea di Poggi direttamente sul fondo, animi caldi in campo

18' altro cross del numero sette valbormidese, pallone leggermente lungo per la testa di Bonifacino che, sul secondo palo, non riesce a centrare lo specchio

17' traversone di Ghirardi deviato dalla schiena di Scarfò prima dell'intervento risolutivo di Lo Bianco in presa alta, prova a prendere campo la squadra di Battistel

16' punizione dal vertice di Prato, pallone basso respinto dalla difesa genovese

14' è una Sestrese che ha iniziato con piglio e coraggio, Carcarese comunque in partita e pronta ad affondare con le sue transizioni in velocità

13' ancora Curabba in diagonale dopo il rimpallo sul corpo di Galluccio, Giribaldi fa buona guardia sul primo palo e mette in angolo

9' ammonito Bablyuk, che aveva provato a sfondare in mezzo a tre avversari al limite dei sedici metri, punito poi l'intervento da terra ai danni di Andreoni

6' tanta tensione sul rettangolo di gioco, posta in palio altissima e margine di errore prossimo allo zero, con la Carcarese che lo ricordiamo ha comunque due risultati su tre a disposizione entro la fine dei supplementari

3' clamorosa occasione per la Sestrese: liscia la palla L. Moretti che spalanca la strada a Curabba a tu per tu con Girabaldi, strepitoso a restare in piedi fino all'ultimo e a respingere la conclusione del numero dieci neroverde, quasi sorpreso dal regalo ricevuto in area biancorossa

1' si parte! Gremita la tribuna del "Corrent" tra tanti tifosi e addetti ai lavori

PRIMO TEMPO

Due gradini da superare per raggiungere il traguardo dell'Eccellenza: si chiamano Sestrese ed eventualmente Vallescrivia gli ostacoli sul cammino della Carcarese, che inizia dal "Corrent" la propria corsa playoff con l'obiettivo di agguantare la promozione in Eccellenza sfumata poco più di un mese nel derby con il Millesimo.

Contro la squadra di Valmati, qualificatasi alla finale odierna dopo il pari interno contro il Pontelungo, ai biancorossi servirà non perdere entro la fine dei supplementari per superare il turno e presentarsi all'atto finale contro il Vallescrivia

Formazioni:

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, L. Moretti, Prato, Spozio, Nonnis, Ghirardi, Bertoni, Poggi, Bablyuk, Diamanti. A disposizione : Grenna, Gjataj, Brovida, Marchi, Croce, Pirotto, Kosiqi, Mombelloni, F. Moretti. Allenatore : Battistel

SESTRESE: Lo Bianco, Scarfò, Agostini, Zanoli, Ansaldo, Andreoni, Scalzi, T. Moretti. Piroli, Curabba, Galluccio. A disposizione : Barducco, Sarno, Carminati, Panori, Lanza, Calabrese, Bazzurro, Di Molfetta, Bruzzone . Allenatore : Valmati

Arbitro: Donati di Chiavari

Assistenti: Vigne di Chiavari - Di Benedetto di Novi Ligure