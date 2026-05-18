Calciomercato. Aleandro Kertalli torna in Liguria dopo l'esperienza in Svizzera: "Cerco un progetto stimolante e un ambiente sano"

Si chiuderà dopo due stagioni l’avventura di Aleandro Kertalli al Renens. Il terzino classe 2003, cresciuto nel vivaio del Legino, è infatti pronto a fare ritorno in Liguria. A confermarlo è stato lo stesso giocatore, desideroso di tornare protagonista sui campi della nostra regione..

“Mancano ormai tre partite al termine del campionato e ho comunicato al Renens, il club in cui ho militato negli ultimi due anni, che dalla prossima stagione rientrerò in Liguria.

Dopo questa esperienza in Svizzera tornerò a vestire la maglia di una squadra ligure e, nonostante molte società siano ancora concentrate sulla conclusione del campionato o sulla programmazione futura, non vedo l’ora di intraprendere un nuovo percorso. Mi piacerebbe trovare un progetto simile a quello del Legino: stimolante, con basi solide e un ambiente sano.

C’è tanta voglia di ritrovare vecchi amici, riscoprire certe tradizioni e tornare in campo dopo una splendida esperienza all’estero” ha concluso Aleandro.