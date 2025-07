Calciomercato, Veloce. Crocilla è il primo colpo di luglio

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



Primo annuncio dall' apertuta delle liste di trasferimento per la Veloce.

I granata continuano ad essere protagonisti di questa prima parte d'estate, mettendo a segno un ulteriore colpo.

Arriva infatti al "Levratto", dopo tre stagioni al Legino, il difensore Lorenzo Crocilla.



L'annuncio:

"Ulteriore tassello di prestigio in entrata alla FBC Veloce 1910. E’ ufficiale l’arrivo di Lorenzo Crocilla, difensore classe 2000, protagonista nelle ultime tre stagioni nel campionato di Promozione con la maglia dell’U.S. Legino 1910. A Lorenzo l’intera Società granata porge il più sincero benvenuto con l’augurio di una stagione da assoluto protagonista".