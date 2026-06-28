Andora, Paul Cayard a “Porto sotto le stelle”: il suo messaggio per i giovani (VIDEO)

“𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐩𝐚. 𝐀 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐛𝐢𝐬𝐨𝐠𝐧𝐚 𝐧𝐚𝐯𝐢𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨, 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚” – così Paul Cayard ieri sera, ospite ad Andora della rassegna “Porto sotto le stelle”, rivolgendosi al pubblico e ai giovani velisti che lo circondavano seduti sul palco allestito nel suggestivo scenario della banchina centrale del porto turistico – “𝐍𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐯𝐢𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐯𝐚 𝐚𝐥 𝟏𝟎𝟎%. 𝐒𝐢 𝐧𝐚𝐯𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐥 𝟗𝟕%. 𝐏𝐞𝐫 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐛𝐢𝐬𝐨𝐠𝐧𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞, 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫𝐥𝐞”, ha aggiunto la leggenda dell’America’s Cup.

Intervistato dal giornalista Fabio Colivicchi, Paul Cayard ha ripercorso i momenti più significativi della propria carriera, dalle emozioni vissute con il Moro di Venezia nella storica campagna di America’s Cup del 1992 fino alle prospettive della vela contemporanea e all’attesa per l’edizione 2027 della Coppa America, che si svolgerà a Napoli.

L’incontro, organizzato dall’A.M.A. e dal Comune di Andora, ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, confermando il prestigio raggiunto negli anni dalla rassegna e la capacità di attrarre ad Andora personalità di livello internazionale.

Tra i momenti più apprezzati della serata, il grande coinvolgimento dei giovanissimi velisti del territorio. Molti ragazzi hanno infatti raggiunto il palco e si sono seduti attorno a Paul Cayard, dando vita a un dialogo spontaneo, autentico e coinvolgente.

“Paul ha dedicato parole bellissime ai tanti giovani presenti, ricordando che la vela insegna prima di tutto a essere capitani di sé stessi: assumersi responsabilità, imparare dai propri errori, affrontare le difficoltà con coraggio e rialzarsi dopo ogni sconfitta – ha dichiarato Fabrizio De Nicola, presidente dell’A.M.A. e ideatore della rassegna coorganizzata con il Comune di Andora – È stata una serata da ricordare, capace di unire generazioni diverse nel segno della passione per il mare e la vela”.

“Porto Sotto le Stelle nasce proprio con questo obiettivo: creare momenti autentici di condivisione tra chi il mare lo vive ogni giorno e chi ne ha scritto la storia, e fare in modo che sempre più giovani si appassionino a questo sport”, ha ricordato il presidente De Nicola.

Nel corso della serata, la FIDAPA BWP Italy – Distretto Nord Ovest Albenga ha consegnato un riconoscimento a Paul Cayard.

La presenza di Cayard ha rappresentato uno dei momenti più prestigiosi nella storia della rassegna andorese, che negli anni ha ospitato campioni olimpici, navigatori oceanici e grandi protagonisti della vela internazionale, consolidando il ruolo di Andora come punto di riferimento per la cultura marinaresca e sportiva del territorio.

L’A.M.A. ringrazia tutto il personale per il lavoro svolto, il Comune di Andora, l’Ufficio stampa, l’Ufficio Turismo, gli Uffici Tecnici, gli operai comunali, la Federazione Italiana Vela e tutti gli sponsor che hanno sostenuto la realizzazione dell’evento: OPS Group, Coop Liguria, Rivierauto, ST&A Ecologia e Ambiente, Linfa, Conad Andora e Macelleria Enzo.