Calciomercato | Ufficiale, la Veloce conferma mister Mario Gerundo

La fumata granata è arrivata nella serata di ieri.
Dopo il via libera della scorsa settimana per il varo del nuovo assetto dirigenziale (Giuseppe Vitellaro ha assunto la carica presidenziale), la Veloce nelle scorse ore ha posto nero su bianco anche il nome della guida tecnica.
L'allenatore della stagione 2026/27 sarà Mario Gerundo, reduce dalla bella rincorsa salvezza, portata a termine durante il girone di ritorno.
La nota del club:
“Riconoscente per il lavoro svolto durante il campionato testé concluso, l’intero Consiglio Direttivo della FBC Veloce 1910 conferma mister Mario Gerundo alla guida della I^ Squadra per la prossima stagione sportiva 2026/27”.